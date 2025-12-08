В Ангарске из-за аварии на ТЭЦ-9 развернули пункты временного размещения

Вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым представители муниципалитета выехали на станцию для оценки обстановки, после чего провели внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По данным Байкальской энергетической компании, стабилизация тепловой схемы ожидается 10 декабря к 15:00. Энергетики ночью растопили пятый котлоагрегат, который должен выйти на полную мощность в ближайшие часы, завершается ремонт шестого котла. Работы ведутся круглосуточно.