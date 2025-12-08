В Ангарске из-за аварии на ТЭЦ-9 развернули пункты временного размещения

В Ангарском городском округе введён режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9, сообщили в администрации. Ограничена подача тепла в 1 546 многоквартирных домах, где проживают более 167 тысяч человек, и 121 социально значимом объекте.
Вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым представители муниципалитета выехали на станцию для оценки обстановки, после чего провели внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По данным Байкальской энергетической компании, стабилизация тепловой схемы ожидается 10 декабря к 15:00. Энергетики ночью растопили пятый котлоагрегат, который должен выйти на полную мощность в ближайшие часы, завершается ремонт шестого котла. Работы ведутся круглосуточно.
Из-за пониженной температуры шесть школ — № 3, 5, 19, 20, 21 и 27 — перевели на дистанционное обучение. В школах № 7 и 40 удалённо учатся младшие классы. В пяти детских садах температура опустилась ниже 17 градусов, и детей временно распределили по другим учреждениям.
Власти предупредили о возможных затруднениях в жилом секторе и соцучреждениях. Развёрнуты пункты временного размещения общей вместимостью до шести тысяч человек. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности.
Как сообщалось ранее, в посёлке Тамала Пензенской области ввели режим ЧС местного уровня после падения обломков беспилотного летательного аппарата.