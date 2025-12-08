В Ростовской области задержали агента СБУ, поджегшего вышку связи

В ведомстве уточнили, что фигурант дела действовал по заданию куратора с украинской стороны и целенаправленно наносил ущерб объекту связи в России. По данным ФСБ, в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что молодой человек через мессенджер Telegram вышел на контакт с сотрудником СБУ. После этого он, как утверждает спецслужба, дал добровольное согласие на конфиденциальное сотрудничество и согласился оказывать содействие украинской разведке в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.