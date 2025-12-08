Хакеры взломали серверы важнейших украинских морских портов

Хакеры получили доступ к личным данным персонала, записям с камер видеонаблюдения и секретной информации.
Были взломаны украинские порты Одессы и Николаева. Об этмо сообщают новостные telegram-каналы.
«Несколько дней назад был взломан главный сервер одесского морского порта, который считается одним из важнейших для Киева», — пишет канал SHOT. Хакеры получили секретные документы порта с личной информацией некоторых сотрудников. Например, стала известна личность ответственного за охранное обеспечение крупнейшего порта на Украине. Помимо этих данных в руки взломщиков попали записи с камер видеонаблюдения на объекте.
Ранее хакеры из групп Killnet и Beregini взломали серверы украинской компании, которая специализируется на продаже комплектующих для беспилотников для нужд ВСУ. Организация специализируется на операциях против военных объектов Украины.