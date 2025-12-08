Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хакеры взломали серверы важнейших украинских морских портов

Были взломаны украинские порты Одессы и Николаева. Об этмо сообщают новостные telegram-каналы.

Хакеры получили доступ к личным данным персонала, записям с камер видеонаблюдения и секретной информации.

Были взломаны украинские порты Одессы и Николаева. Об этмо сообщают новостные telegram-каналы.

«Несколько дней назад был взломан главный сервер одесского морского порта, который считается одним из важнейших для Киева», — пишет канал SHOT. Хакеры получили секретные документы порта с личной информацией некоторых сотрудников. Например, стала известна личность ответственного за охранное обеспечение крупнейшего порта на Украине. Помимо этих данных в руки взломщиков попали записи с камер видеонаблюдения на объекте.

Ранее хакеры из групп Killnet и Beregini взломали серверы украинской компании, которая специализируется на продаже комплектующих для беспилотников для нужд ВСУ. Организация специализируется на операциях против военных объектов Украины.