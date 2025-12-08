В Башкирии под поездами погибли два подростка

В Башкирии с начала года на железной дороге произошло 20 случаев травмирования из-за личной невнимательности. Из них два случая с подростками оказались со смертельным исходом. В основном ЧП происходят, когда пешеходы стремятся успеть перейти пути перед приблизившимся поездом.