В Башкирии под поездами погибли два подростка

Оба происшествия случились в текущем году.

Источник: Башинформ

В Башкирии с начала года на железной дороге произошло 20 случаев травмирования из-за личной невнимательности. Из них два случая с подростками оказались со смертельным исходом. В основном ЧП происходят, когда пешеходы стремятся успеть перейти пути перед приблизившимся поездом.

Тем не менее число несчастных случаев в целом уменьшилось — травм меньше на 5%, летальных исходов — на 18%, отметили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Ранее сообщали, что в Башкирии в минувшем строительном сезоне отремонтировали более 90 км железнодорожных путей.