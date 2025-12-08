Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом пьяная автоледи на Mazda улетела в кювет вместе с подругой

Авария произошла ранним утром в Новоаннинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром в воскресенье, 7 декабря, в Новоаннинском районе Волгоградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился на трассе «Самойловка-Шумиловская», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

По предварительным данным, около 06:10 женщина, управлявшая автомобилем Mazda, потеряла контроль над машиной. Предположительно, она находилась за рулем в состоянии опьянения. В результате иномарка вылетела с проезжей части и перевернулась в кювет. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В аварии пострадали два человека: сама женщина-водитель и ее пассажирка. Обеих пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и точные причины случившегося. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.