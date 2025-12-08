Под Волгоградом пьяная автоледи на Mazda улетела в кювет вместе с подругой

По предварительным данным, около 06:10 женщина, управлявшая автомобилем Mazda, потеряла контроль над машиной. Предположительно, она находилась за рулем в состоянии опьянения. В результате иномарка вылетела с проезжей части и перевернулась в кювет. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В аварии пострадали два человека: сама женщина-водитель и ее пассажирка. Обеих пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.