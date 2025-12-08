Под Волгоградом пьяная автоледи на Mazda улетела в кювет вместе с подругой

Ранним утром в воскресенье, 7 декабря, в Новоаннинском районе Волгоградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился на трассе «Самойловка-Шумиловская», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
По предварительным данным, около 06:10 женщина, управлявшая автомобилем Mazda, потеряла контроль над машиной. Предположительно, она находилась за рулем в состоянии опьянения. В результате иномарка вылетела с проезжей части и перевернулась в кювет. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В аварии пострадали два человека: сама женщина-водитель и ее пассажирка. Обеих пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и точные причины случившегося. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.