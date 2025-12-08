Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У жителя Омской области украли 540 тысяч рублей по старой схеме

Житель Колосовского района попался на типичный «развод» телефонных мошенников с переводом денег на «безопасный счет».

Источник: Комсомольская правда

По старой схеме — с участием «сотрудников» ФСБ РФ, Росфинмониторинга и «безопасным счетом» — обманули 49-летнего жителя Колосовского района. Мошенники выудили у мужчины 540 тысяч рублей.

В отделе полиции № 6 УМВД России по городу Омску возбуждено очередное уголовное дело по статье «Мошенничество». На стандартную уловку попался 49-летний житель с ела Колосовка. Мужчина сообщил, что у него под предлогом перевода денег на безопасный счет мошенники, представившись сотрудниками ФСБ РФ и Росфинмониторинга, похитили 540 000 рублей. Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников.