У жителя Омской области украли 540 тысяч рублей по старой схеме

В отделе полиции № 6 УМВД России по городу Омску возбуждено очередное уголовное дело по статье «Мошенничество». На стандартную уловку попался 49-летний житель с ела Колосовка. Мужчина сообщил, что у него под предлогом перевода денег на безопасный счет мошенники, представившись сотрудниками ФСБ РФ и Росфинмониторинга, похитили 540 000 рублей. Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников.