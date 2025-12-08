В Туве семья выжила после падения автомобиля с 150-метрового обрыва

В Туве кроссовер с тремя людьми упал с обрыва высотой 150 метров. Все выжили, но одна женщина получила тяжелые травмы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональные управления МВД и МЧС.
Инцидент произошел 7 декабря в Пий-Хемском районе республики, на 771-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей». 45-летняя жительница Кызыла на Toyota RAV4 потеряла управление и врезалась в отбойник. Пробив ограждение, иномарка скатилась по крутому склону на 150 метров и перевернулась.
Чтобы эвакуировать пострадавших, на место прибыли сотрудники МЧС, которым пришлось деблокировать искореженный кузов машины. Подъем людей наверх осуществлялся с применением альпинистского снаряжения из-за сложного рельефа местности.
Водитель и сидевший спереди брат были пристегнуты и практически не пострадали. Тяжелые травмы получила только ехавшая сзади их мать, которая пренебрегла ремнем безопасности. Пенсионерку госпитализировали в реанимацию с переломом позвоночника, ребер и травматическим шоком.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливая все причины произошедшего.