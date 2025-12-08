Ричмонд
В Туве семья выжила после падения автомобиля с 150-метрового обрыва

Toyota RAV4 с семьей сорвалась со 150-метрового обрыва в Туве. Пристегнутые водитель и пассажир уцелели, а ехавшая сзади без ремня пенсионерка попала в реанимацию с переломом позвоночника.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Туве кроссовер с тремя людьми упал с обрыва высотой 150 метров. Все выжили, но одна женщина получила тяжелые травмы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональные управления МВД и МЧС.

Инцидент произошел 7 декабря в Пий-Хемском районе республики, на 771-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей». 45-летняя жительница Кызыла на Toyota RAV4 потеряла управление и врезалась в отбойник. Пробив ограждение, иномарка скатилась по крутому склону на 150 метров и перевернулась.

Чтобы эвакуировать пострадавших, на место прибыли сотрудники МЧС, которым пришлось деблокировать искореженный кузов машины. Подъем людей наверх осуществлялся с применением альпинистского снаряжения из-за сложного рельефа местности.

Водитель и сидевший спереди брат были пристегнуты и практически не пострадали. Тяжелые травмы получила только ехавшая сзади их мать, которая пренебрегла ремнем безопасности. Пенсионерку госпитализировали в реанимацию с переломом позвоночника, ребер и травматическим шоком.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливая все причины произошедшего.