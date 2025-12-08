Ричмонд
Житель Крыма задержан за осквернение памятника в Туапсе

40-летний мужчина разрисовал памятник Ленину и попал на видео.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Туапсе задержала жителя Крыма, который осквернил памятник В. И. Ленину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент был зафиксирован на видео, которое распространилось в интернете.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника в ходе мониторинга соцсетей. 40-летнего крымчанина задержали на одной из улиц Туапсе.

На нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Мужчина помещен в спецучреждение.

«На данный момент по данному факту участковыми уполномоченным полиции проводится дополнительная проверка», — говорится в сообщении.