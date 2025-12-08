ФСБ: Украинский агент поджег вышку сотовой связи в Ростовской области

Украинский агент по кличке «Смайл» поджег вышку сотовой связи в Ростовской области. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.
— ФСБ РФ на территории Ростовской области пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, 2004 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
Задержанный признался в содеянном. Он рассказал, что в Сети начал общаться с украинским террористом, который сначала писал по-русски, потом по-украински.
1 декабря стало известно, что в Крыму удалось предотвратить теракт против офицера Министерства обороны России. Завербованный гражданин Украины должен был установить взрывное устройство в личный транспорт офицера.
В ноябре силовики задержали жителя ДНР, который готовил покушение на высокопоставленного офицера Минобороны по заданию украинских спецслужб. Мужчина намеревался убить офицера смесью ядов, подмешанных в подарочные бутылки с пивом из Великобритании.