3 человека погибли в ДТП в Свердловской области за сутки

Сводка за сутки показала, что наибольшее число аварий произошло из-за небезопасной скорости, несоблюдения очередности проезда и несоблюдения дистанции. Автоинспекторы зафиксировали и пресекли 1068 нарушений ПДД со стороны водителей и 98 — со стороны пешеходов. Особую тревогу вызывают данные о задержании 53 пьяных водителей, шестеро из которых управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно, а 34 человека вовсе не имели права садиться за руль.