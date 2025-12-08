3 человека погибли в ДТП в Свердловской области за сутки

ГАИ призывает водителей быть осторожнее в текущих условиях.
За минувшие сутки, 7 декабря 2025 года, на дорогах Свердловской области произошло 134 дорожно-транспортных происшествия. Печальным итогом дня стали три погибших человека и девять пострадавших, среди которых двое детей. Основными причинами трагедий, по данным полиции, стали небезопасная скорость и несоблюдение дистанции в условиях зимней дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Свердловской области.
«Соблюдайте безопасную скорость, особенно в снегопад и при гололёде — лучше ехать медленнее, чем обычно. Увеличьте дистанцию минимум до 4−5 секунд, чтобы успевать вовремя среагировать на неожиданные ситуации», — призвала водителей Госавтоинспекция Свердловской области в своем официальном телеграм-канале.
Сводка за сутки показала, что наибольшее число аварий произошло из-за небезопасной скорости, несоблюдения очередности проезда и несоблюдения дистанции. Автоинспекторы зафиксировали и пресекли 1068 нарушений ПДД со стороны водителей и 98 — со стороны пешеходов. Особую тревогу вызывают данные о задержании 53 пьяных водителей, шестеро из которых управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно, а 34 человека вовсе не имели права садиться за руль.