Семьи участников СВО хотят освободить от уплаты туристического налога в Пермском крае

В Пермском крае предложили распространить освобождение от уплаты туристического сбора на членов семей участников специальной военной операции. Соответствующая рекомендация подготовлена Советом представительных органов муниципальных образований региона.

Сейчас эта льгота распространяется только на самих участников СВО.

«Практика Пермского края и соседних субъектов показывает, что туристический сбор обладает значительным потенциалом. На данном этапе важно отладить механизм его применения и максимально эффективно его использовать, чтобы турналог стал инструментом развития внутреннего туризма и туристической инфраструктуры на местах», — цитирует telegram-канал «На местах» председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих.

В настоящее время при оказании туристических услуг сбор не взимается с восьми категорий граждан, в том числе с участников СВО. Однако действующие льготы не охватывают их родственников. Сейчас турналог установлен в 11 муниципалитетах Пермского края, а с 2026 года его планируется ввести еще в семи территориях. С начала 2025 года поступления от этого налога в местные бюджеты составили около 42 млн рублей. Средства направляются на развитие и благоустройство туристической инфраструктуры, а также на организацию событийных мероприятий.