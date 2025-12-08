Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая стратегия безопасности США вызвала раздражение в ЕС

Новая стратегию безопасности США вызвала ярость у некоторых европейских чиновников. Об этом пишет Politico.

Обновленная стратегия была опубликована 5 декабря, она включает в себя несколько пунктов о странах ЕС.

Новая стратегию безопасности США вызвала ярость у некоторых европейских чиновников. Об этом пишет Politico.

«По данным издания, неназванный европейский чиновник в кулуарах Дохийского форума назвал положения стратегии, которые касались Евросоюза, “очень тревожными”», — пишет «ТАСС». В обновленной стратегии безопасности США говорится, что через 20 лет Европа может быть уничтожена, как цивилизация. Новую стратегию опубликовали 5 декабря.

Центральное место в обновленной стратегии занимают ожидания США того, что Европа возьмет на себя ответственность за свою безопасность. Также Соединенные Штаты хотят, чтобы НАТО перестало восприниматься постоянно расширяющимся альянсом.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше