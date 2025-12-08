В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты 8 декабря

В понедельник, 8 декабря, в Самарской области были приостановлены полеты в международном аэропорту Курумоч из-за опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации.
«В 10:14 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для безопасности полетов. Курумоч снова открыли в 10:47», — написано в посте.
Пока действовали ограничения, на вылет задержали три рейса. Напомним, опасность беспилотников действовала 8 декабря с 01:38 до 07:31. Потом ее ввели повторно в 10:11, а в 10:44 сняли.
«Авиакомпании начинают выполнять рейсы по графику. Скопления пассажиров в терминале нет», — рассказали в пресс-службе аэропорта.
