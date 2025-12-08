Ричмонд
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты 8 декабря

Самарский аэропорт Курумоч закрывали из-за опасности атаки БПЛА.

Источник: аэропорт Курумоч

В понедельник, 8 декабря, в Самарской области были приостановлены полеты в международном аэропорту Курумоч из-за опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации.

«В 10:14 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для безопасности полетов. Курумоч снова открыли в 10:47», — написано в посте.

Пока действовали ограничения, на вылет задержали три рейса. Напомним, опасность беспилотников действовала 8 декабря с 01:38 до 07:31. Потом ее ввели повторно в 10:11, а в 10:44 сняли.

«Авиакомпании начинают выполнять рейсы по графику. Скопления пассажиров в терминале нет», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

