В Прикамье мужчина разбил голову сожительнице кочергой и убежал от испуга

Как рассказывает краевая полиция, инцидент случился в Соликамске осенью 2025 года. В сентябре местный житель отдыхал дома вместе с сожительницей. Пара выпивала, пока у них не произошла ссора. Разгорячённый мужчина схватил в руки кочергу и два раза ударил свою партнёршу по голове. Когда из раны пошла кровь, его охватила паника.