В Прикамье мужчина разбил голову сожительнице кочергой и убежал от испуга

Мужчина из Пермского края разбил голову сожительнице кочергой и от испуга убежал, сообщает краевое ГУ МВД.
Как рассказывает краевая полиция, инцидент случился в Соликамске осенью 2025 года. В сентябре местный житель отдыхал дома вместе с сожительницей. Пара выпивала, пока у них не произошла ссора. Разгорячённый мужчина схватил в руки кочергу и два раза ударил свою партнёршу по голове. Когда из раны пошла кровь, его охватила паника.
Испуганный мужчина выбежал из дома и успокаивался на улице. Первой помощью и вызовом бригады СМП занялась соседка. У пострадавшей обнаружили ушибленную рану с гематомой — после этого ей понадобилась операция.
В отношении сожителя женщины возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», а сам мужчина раскаялся, признал свою вину и извинился перед подругой.
В декабре 2025 года собранные материалы дела были переданы на рассмотрение в суд.