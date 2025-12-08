В школах и детсадах Жетысу ртуть месяцами копилась в подвалах

Ранее ученица 11-го класса частной школы «Тагылым» в Атырау пришла домой с разбитой головой. Семье сказала, что ударилась об унитаз, поскользнувшись на мокром полу в туалете. Однако позже родные узнали другую версию: девочку толкнули сверстницы.