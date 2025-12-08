В школах и детсадах Жетысу ртуть месяцами копилась в подвалах

Неправильное хранение.
Выяснилось, что 436 перегоревших ртутных ламп лежали месяцами в подвалах и складах, куда легко могли попасть дети.
«Согласно санитарным правилам, неисправные ртутьсодержащие лампы должны храниться в отдельном, недоступном для учащихся помещении, и не допускается их выброс в мусоросборники», — уточнили в прокуратуре.
Чем опасна ртуть.
Из-за неправильного хранения ртуть могла попасть в воздух и серьезно навредить здоровью почти трех тысяч детей и пятисот сотрудников.
«По результатам рассмотрения акта надзора, выявленные нарушения были полностью устранены: опасные отходы вывезены в установленном порядке. Таким образом, защищены права 3 458 граждан, в том числе 2 947 учащихся и 511 работников», — добавили в ведомстве.
