Авто разорвало пополам после тройного ДТП под Воронежем: есть пострадавший

Авария произошла утром воскресенья, 7 декабря, на 31-м км трассы Р-194 «Воронеж-Луганск». Предварительно, 19-летний водитель Lada Kalina во время движения выехал на встречную полосу, где врезался в Skoda под управлением 50-летнего жителя Белгородской области. После это он столкнулся с «ВАЗом», за рулём которого находился 47-летний мужчина.