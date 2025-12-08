Ричмонд
Авто разорвало пополам после тройного ДТП под Воронежем: есть пострадавший

Авария произошла в Хохольском районе.

Источник: ГУ МВД России по Воронежской области

Lada Kalina разорвало пополам после массового ДТП в Хохольском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла утром воскресенья, 7 декабря, на 31-м км трассы Р-194 «Воронеж-Луганск». Предварительно, 19-летний водитель Lada Kalina во время движения выехал на встречную полосу, где врезался в Skoda под управлением 50-летнего жителя Белгородской области. После это он столкнулся с «ВАЗом», за рулём которого находился 47-летний мужчина.

В результате аварии молодой автомобилист получил травмы. Его доставили в больницу.

По факту происшествия полицейскими организована проверка.