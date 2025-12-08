Предприятие в Тольятти обязали выплатить 1 млн рублей пострадавшему работнику

По данным надзорного ведомства, пострадавший работал на территории одного из предприятий Тольятти на основании трудового договора с ПАО «Казале Проект». По заданию работодателя он выполнял техническое задание на высоте шести метров. Во время выполнения своих обязанностей он упал с лестницы и получил многочисленные переломы.