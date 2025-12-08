Уфимская клиника заплатит за публикацию интимных фото пациентки без ее согласия

Как сообщает ТГ-канал Mash Batash, 23-летняя уфимка оплатила в этом медицинском центре процедуру подтяжки груди стоимостью 112 тысяч рублей. После операции сотрудники клиники разместили в социальных сетях снимки, демонстрирующие результаты работы «до и после». Это было сделано без какого-либо разрешения со стороны самой пациентки, поэтому девушка потребовала от учреждения удалить эти материалы, но, несмотря на обещания, фотографии оставались в открытом доступе.