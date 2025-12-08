Уфимская клиника заплатит за публикацию интимных фото пациентки без ее согласия

В Уфе суд удовлетворил иск пациентки к клинике эстетической медицины «Юхелф». Поводом для разбирательства стала публикация фотографий девушки без ее согласия.
Как сообщает ТГ-канал Mash Batash, 23-летняя уфимка оплатила в этом медицинском центре процедуру подтяжки груди стоимостью 112 тысяч рублей. После операции сотрудники клиники разместили в социальных сетях снимки, демонстрирующие результаты работы «до и после». Это было сделано без какого-либо разрешения со стороны самой пациентки, поэтому девушка потребовала от учреждения удалить эти материалы, но, несмотря на обещания, фотографии оставались в открытом доступе.
Не стерпев безответственного отношения, девушка подала в суд. В результате клинику обязали не только вернуть полную стоимость операции, но и выплатить уфимке денежную компенсацию за причиненный моральный вред, а также штраф и покрыть ее судебные расходы.
