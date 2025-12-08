Муж и жена погибли в пожаре в доме в Ленобласти

После мощного пожара в доме в СНТ «Бригантина-2» массива Кобрино Гатчинского района обнаружили тела 69-летнего мужчины и 60-летней женщины. Погибшие были мужем и женой. На вызов приехали следователи, они начали доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области. — По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка, — добавили в ведомстве.