Муж и жена погибли в пожаре в доме в Ленобласти

После мощного пожара в доме в СНТ «Бригантина-2» массива Кобрино Гатчинского района обнаружили тела 69-летнего мужчины и 60-летней женщины. Погибшие были мужем и женой. На вызов приехали следователи, они начали доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области. — По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка, — добавили в ведомстве.
Чтобы установить все детали трагедии, следователи назначили медико-криминалистические экспертизы. После завершения разбирательства они примут процессуальное решение.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили о пожаре в Кобрино. Они уточнили, что пламя охватило дом площадью 50 квадратных метров.
