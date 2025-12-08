Ричмонд
-1°
туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Муж и жена погибли в пожаре в доме в Ленобласти

Тела пожилой пары обнаружили после возгорания в Гатчинском районе.

Источник: Комсомольская правда

После мощного пожара в доме в СНТ «Бригантина-2» массива Кобрино Гатчинского района обнаружили тела 69-летнего мужчины и 60-летней женщины. Погибшие были мужем и женой. На вызов приехали следователи, они начали доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области. — По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка, — добавили в ведомстве.

Чтобы установить все детали трагедии, следователи назначили медико-криминалистические экспертизы. После завершения разбирательства они примут процессуальное решение.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили о пожаре в Кобрино. Они уточнили, что пламя охватило дом площадью 50 квадратных метров.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о другой трагедии, которая произошла на внутреннем кольце КАД. Водитель «Газели» наехал на грузовик «Вольво», остановившийся там из-за аварии. Последствия столкновения оказались страшными.