Жительница Хабаровского края, дважды ударившая мужа ножом, избежала тюрьмы

В районе имени Лазо Хабаровского края выслушала приговор местная жительница, которая ранила кухонным ножом своего супруга. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Инцидент произошёл в поселке Мухен весной 2025 года. По материалам дела, супруги находились дома и употребляли алкоголь. На кухне, куда жена пошла готовить еду, между ними вспыхнула ссора. Мужчина врезал женщине по шее и затылку, после чего она ударилась переносицей о навесной шкаф.
Потерпевшая почувствовала сильную боль — у неё пошла кровь, а из рук выпал нож, которым она нарезала ингредиенты. После этого она разозлилась, подняла нож и два раза пырнула супруга лезвием в бок. Мужчине был причинён тяжкий вред здоровью, но врачи успели его спасти.
В судебном заседании подсудимая признала вину. Она пояснила, что её состояние опьянения не стало решающим фактором. По её словам, даже будучи трезвой, в подобной ситуации она бы поступила так же.
Суд квалифицировал действия жительницы Мухена по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия. При назначении наказания учли отсутствие отягчающих обстоятельств, противоправное поведение потерпевшего и признательные показания.
Женщине назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор вступил в законную силу.