Жительница Хабаровского края, дважды ударившая мужа ножом, избежала тюрьмы

Инцидент произошёл в поселке Мухен весной 2025 года. По материалам дела, супруги находились дома и употребляли алкоголь. На кухне, куда жена пошла готовить еду, между ними вспыхнула ссора. Мужчина врезал женщине по шее и затылку, после чего она ударилась переносицей о навесной шкаф.