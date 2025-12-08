Ричмонд
Новосибирца отправили на 10 лет в колонию за попытку сбыть метадон

Новосибирский районный суд вынес приговор 54-летнему местному жителю, признав его виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в мае 2025 года обвиняемый, действуя вместе с неустановленным лицом, извлек из тайника в поселке Садовый метадон массой более 25 граммов, расфасованный в 100 пакетиков для дальнейшей реализации.

Однако преступный умысел подсудимого не был доведен до конца: 13 мая 2025 года его задержали. Признал свою вину он полностью.

Суд назначил мужчине наказание в виде 10,5 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирец получил 4 года колонии за кражу и хранение наркотиков.