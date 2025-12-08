Ричмонд
Нефтепродукты вылились из цистерны на землю после ДТП под Волгоградом

Авария произошла в Дубовском районе.

В Дубовском районе Волгоградской области во время ДТП на 615-м километре автотрассы Р-228 на дорогу из цистерны пролился нефтепродукт.

Последствия дорожного инцидента оказались ощутимыми для экологии — авария нанесла природе ущерб на сотни тысяч рублей. В ДТП участвовали три грузовых автомобиля.

Специалисты Росприроднадзора оперативно прибыли на место, отобрали пробы почвы и провели площадные измерения. Площадь загрязнения составила 50 квадратных метров, а анализы выявили превышение ряда загрязняющих веществ.

Размер вреда природе оценен в 328 848 рублей, и сумма уже предъявлена виновному для добровольной оплаты.

Ранее сообщалось о штрафе, который заплатил владелец судна за нефтяное пятно на Волге.