Нефтепродукты вылились из цистерны на землю после ДТП под Волгоградом

В Дубовском районе Волгоградской области во время ДТП на 615-м километре автотрассы Р-228 на дорогу из цистерны пролился нефтепродукт.
Последствия дорожного инцидента оказались ощутимыми для экологии — авария нанесла природе ущерб на сотни тысяч рублей. В ДТП участвовали три грузовых автомобиля.
Специалисты Росприроднадзора оперативно прибыли на место, отобрали пробы почвы и провели площадные измерения. Площадь загрязнения составила 50 квадратных метров, а анализы выявили превышение ряда загрязняющих веществ.
Размер вреда природе оценен в 328 848 рублей, и сумма уже предъявлена виновному для добровольной оплаты.
Ранее сообщалось о штрафе, который заплатил владелец судна за нефтяное пятно на Волге.