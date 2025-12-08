Ричмонд
Шесть человек за неделю получили травмы в пожарах в Новосибирской области

Всего в регионе с 1 по 7 декабря произошло 77 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области за неделю с 1 по 7 декабря произошло 77 пожаров, из которых два пришлось на горение мусора. Не обошлось без пострадавших — шесть человек получили травмы. Еще двух человек спасли специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, один из пожаров произошел 2 декабря в селе Нижний Урюм Здвинского района. Там горел частный кирпичный дом. В итоге огонь повредил квартиру на площади 12 квадратных метров. Никто не пострадал.

Специалисты напоминают о том, что важно не перегружать электросеть, следить за ее состоянием и не оставлять детей без присмотра.