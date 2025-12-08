Прокуратура Забайкалья требует увольнения заммэра Читы Зудилова

Прокуратура Забайкальского края обратилась в суд с требованием уволить заместителя мэра Читы Александра Зудилова в связи с утратой доверия. Надзорное ведомство также намерено взыскать с чиновника доходы, законность получения которых он не смог подтвердить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Евгения Синельникова.
По данным прокуратуры, в ходе проверки были выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции. У чиновника обнаружили активы, происхождение которых не подтверждено официальными источниками заработка.
Ведомство добивается наказания чиновника через суд. Прокуратура уже обратилась в Центральный районный суд Читы с требованием освободить Зудилова от должности в связи с утратой доверия. Кроме того, в Ингодинский районный суд направлен иск об обращении неподтвержденных средств заммэра в пользу государства.
Александр Зудилов занимает пост заместителя руководителя администрации Читы и возглавляет комитет градостроительной политики города.