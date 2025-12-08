Прокуратура Забайкалья требует увольнения заммэра Читы Зудилова

Прокуратура Забайкальского края обратилась в суд с требованием уволить заместителя мэра Читы Александра Зудилова в связи с утратой доверия. Надзорное ведомство также намерено взыскать с чиновника доходы, законность получения которых он не смог подтвердить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Евгения Синельникова.