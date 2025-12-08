Ричмонд
Прокуратура Забайкалья требует увольнения заммэра Читы Зудилова

Надзорное ведомство инициировало сразу два судебных процесса против чиновника в Забайкальском крае. Александра Зудилова требуют не только лишить должности из-за утраты доверия, но и изъять у него активы, законность которых он не смог обосновать.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Забайкальского края обратилась в суд с требованием уволить заместителя мэра Читы Александра Зудилова в связи с утратой доверия. Надзорное ведомство также намерено взыскать с чиновника доходы, законность получения которых он не смог подтвердить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Евгения Синельникова.

По данным прокуратуры, в ходе проверки были выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции. У чиновника обнаружили активы, происхождение которых не подтверждено официальными источниками заработка.

Ведомство добивается наказания чиновника через суд. Прокуратура уже обратилась в Центральный районный суд Читы с требованием освободить Зудилова от должности в связи с утратой доверия. Кроме того, в Ингодинский районный суд направлен иск об обращении неподтвержденных средств заммэра в пользу государства.

Александр Зудилов занимает пост заместителя руководителя администрации Читы и возглавляет комитет градостроительной политики города.