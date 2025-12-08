В Перми возбудили уголовное дело о хищении средства реабилитации инвалида

Прокуратура Индустриального района Перми проверила, как соблюдается законодательство в сфере социальной защиты людей с инвалидностью. В ходе проверки выяснилось, что летом 2024 года одному из жителей по его программе реабилитации был положен телевизор с телетекстом — он необходим для просмотра передач со скрытыми субтитрами.
Однако оборудование мужчина так и не получил. Обратившись в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования, он узнал, что по документам устройство уже выдали. В акте приема-передачи даже стояла подпись, которую он не ставил.
Прокуратура передала материалы в полицию. После их изучения было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Помимо этого, руководителю регионального отделения Фонда внесено представление из-за нарушений прав инвалида на своевременное обеспечение средствами реабилитации. Ход расследования и устранение нарушений находятся на контроле надзорного ведомства.