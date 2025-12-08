В Перми возбудили уголовное дело о хищении средства реабилитации инвалида

Прокуратура Индустриального района Перми проверила, как соблюдается законодательство в сфере социальной защиты людей с инвалидностью. В ходе проверки выяснилось, что летом 2024 года одному из жителей по его программе реабилитации был положен телевизор с телетекстом — он необходим для просмотра передач со скрытыми субтитрами.