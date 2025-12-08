В Омске менеджер такси присвоила 650 тысяч рублей через смену данных водителей

В Омске сотрудницу таксомоторной компании подозревают в хищении почти 650 тысяч рублей. По данным полиции, 33-летняя менеджер незаконно вносила изменения в бухгалтерскую программу, используя доступ к учетным записям водителей.
Как рассказали в пресс-службе УМВД, с начала года женщина подменяла в системе номера телефонов водителей на свой, в том числе в неактивных аккаунтах. Так она переводила на себя оставшиеся средства, а также присваивала страховые выплаты за ДТП. Размер одной транзакции составлял от 500 до 65 тысяч рублей.
Подозрение возникло после того, как служба безопасности компании заметила несанкционированные изменения в системе и обратилась в полицию. Всего возбуждено 44 уголовных дела: два — по факту мошенничества в сфере компьютерной информации, и 42 — о неправомерном доступе к компьютерным данным.
По этим статьям фигурантке грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей. Сейчас следствие продолжает устанавливать все эпизоды её деятельности.