В Омске менеджер такси присвоила 650 тысяч рублей через смену данных водителей

Как рассказали в пресс-службе УМВД, с начала года женщина подменяла в системе номера телефонов водителей на свой, в том числе в неактивных аккаунтах. Так она переводила на себя оставшиеся средства, а также присваивала страховые выплаты за ДТП. Размер одной транзакции составлял от 500 до 65 тысяч рублей.