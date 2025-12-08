Ричмонд
-1°
туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек погибли в ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости Крым. За неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Источник: МВД по Республике Крым

«В период с 1 по 7 декабря 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 13 ДТП, в которых пять человек погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — трое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

По данным ГАИ, с участием пешеходов произошло восемь аварий, в которых погибли три человека и пострадали шесть человек, один из них — ребенок.

Кроме того, правоохранители 158 раз пресекали факты пьяной езды, в том числе 19 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.

С начала года в ДТП в Крыму погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом примерно на 6%.