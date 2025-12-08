Симферопольский педагог призывал к убийству русских: ему вынесли приговор

В Симферополе местного жителя Назара Трофимова 1989 года рождения признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Симферополец работал на кафедре одного из учебных заведений. В свободное время горожанин сидел в украинских чатах в Telegram, где публиковались русофобские посты. Житель крымской столицы активно призывал убивать русских и не скупился на оскорбления.
Было возбуждено уголовное дело. Фигурант скрылся от следствия, и его объявили в международный розыск. Железнодорожный районный суд города Симферополя заочно призвал сотрудника кафедры виновным. Его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный должен в колонии общего режима.