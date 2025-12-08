Настоящее зимнее чудо: трехлетняя девочка, выброшенная отцом из окна четвертого этажа в Уфе, возвращается к нормальной жизни

Трехлетняя Полина, которую в октябре этого года собственный отец выбросил из окна четвертого этажа, начала восстанавливаться. Об успехах девочки рассказали врачи РКДБ в Москве. По словам медиков, малышка демонстрирует серьезный прогресс: у нее восстановились речь и способность ходить, она сама играет и часто улыбается.
Малышка готовится встретить Новый год дома.
Как рассказала врач-невролог Ирина Рассказчикова, когда девочку привезли в больницу, у нее были серьезные нарушения в работе конечностей. Спустя полтора месяца лечения подвижность практически полностью вернулась. Теперь она может ходить, держа маму за руку, и даже делает несколько самостоятельных шагов.
Полина выполняет все рекмендации врачей и приходит в норму.
Особенно ценно для семьи, что Новый год малышка встретит не в больнице, а дома, в кругу родных. Однако в январе ее ждет очередная операция: Полине будут восстанавливать кости черепа.
Напомним, трагедия произошла 9 октября в Уфе. Против отца ребенка возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. В настоящее время он проходит комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
