Настоящее зимнее чудо: трехлетняя девочка, выброшенная отцом из окна четвертого этажа в Уфе, возвращается к нормальной жизни

Трехлетняя Полина, которую в октябре этого года собственный отец выбросил из окна четвертого этажа, начала восстанавливаться. Об успехах девочки рассказали врачи РКДБ в Москве. По словам медиков, малышка демонстрирует серьезный прогресс: у нее восстановились речь и способность ходить, она сама играет и часто улыбается.