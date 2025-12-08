В Москве завели дело по факту гибели пациентки в частной клинике

«Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 7 декабря в частной клинике пластической хирургии, расположенной в Скатертном переулке, после операционного вмешательства умерла пациентка.
Следователи осмотрели место происшествия. Изъята необходимая служебная и медицинская документация, назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская.
Как отметили в пресс-службе прокуратуры Москвы, расследование дела находится на контроле в надзорном ведомстве.