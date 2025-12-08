Ричмонд
В Евпатории алкогольный марафон закончился убийством

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости Крым. В Евпатории сотрудники полиции задержали ранее судимого 44-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

Информация о происшествии поступила от местной жительницы. Она рассказала правоохранителям, что к ней обратился сосед, обнаруживший у себя в квартире труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Выехавшие на место полицейские обнаружили тело с множественными колото-резанными ранами спины и шеи.

По подозрению в совершении убийства задержали хозяина квартиры.

«Злоумышленник сознался в содеянном и рассказал полицейским, что в своей квартире на протяжении нескольких дней вместе с потерпевшим употреблял горячительные напитки. В состоянии алкогольного опьянения между “товарищами” возник конфликт, в результате которого хозяин квартиры нанес 62-летнему гостю несколько ножевых ранений», — говорится в сообщении.

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы.