Жестокий убийца 28-летней девушки в Могилеве говорил, что дал ей только две пощечины

Жестокий убийца 28-летней могилевчанки говорил, что дал ей лишь две пощечины.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве следователи раскрыли жестокое убийство 28-летней девушки. Подробности сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области.

Трагедия произошла в областном центре 19 апреля 2025 года. Пьяный 35-летний могилевчанин во время ссоры жестоко убил свою сожительницу. На теле 28-летней девушки обнаружили множество ударов, в том числе в области жизненно важных органов.

Однако мужчина всячески пытался смягчить свою вину. Фигурант сказал, что дал сожительнице только две пощечины. При этом судмедэксперты нашли не менее 10 травм, приведших к образованию сочетанной травмы головы, грудной клетки и живота. Женщина умерла от травматического шока.

Также следователи выяснили, что агрессия мужчины не была внезапной. Еще в марте, спустя два месяца, как пара стала проживать вместе, он в гневе разорвал паспорт девушки. Что позже квалифицируют как уничтожение личных документов.

Известно, что могилевчанин злоупотребляет алкоголем, был неоднократно судим за пьяное вождение. Две его бывшие жены сказали, что развелись из-за того, что мужчина применял к ним физическое насилие.

Суд признал обвиняемого виновным в убийстве с особой жестокостью и приговорил к 16 годам заключения в колонии строгого режима.

Приговор еще может быть обжалован.

