Жестокий убийца 28-летней девушки в Могилеве говорил, что дал ей только две пощечины

Однако мужчина всячески пытался смягчить свою вину. Фигурант сказал, что дал сожительнице только две пощечины. При этом судмедэксперты нашли не менее 10 травм, приведших к образованию сочетанной травмы головы, грудной клетки и живота. Женщина умерла от травматического шока.