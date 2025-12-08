В Ростовской области 21-летнему парню предъявили обвинения в теракте и госизмене

21-летнего парня задержали в Ростовской области после поджога вышки сотовой связи. Теперь молодому человеку грозит пожизненный срок. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
По данным ведомства, экстремист в одном из мессенджеров связался с представителем службы безопасности Украины и заявил о готовности к сотрудничеству. Позже по заданию куратора он совершил поджог термошкафа вышки сотовой связи. За это молодой человек надеялся получить деньги.
На данный момент возбуждено дело по статьям о теракте и государственной измене (ч. 2 ст. 205 УК РФ и ст. 275 УК РФ). Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас он находится под стражей, ведется следствие.
