В Черемхове задержали дроппера, который продал симку и карту за 3 тысячи рублей

В Черемхове задержали дроппера, который продал симку и банковскую карту за 3 тысячи рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном ГУ МВД России, 19-летний подозреваемый в 2024 году передал своему знакомому карту, потому что у того были долги.