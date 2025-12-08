В Черемхове задержали дроппера, который продал симку и карту за 3 тысячи рублей

В Черемхове задержали дроппера, который продал симку и банковскую карту за 3 тысячи рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном ГУ МВД России, 19-летний подозреваемый в 2024 году передал своему знакомому карту, потому что у того были долги.
— Я дал ему эту карту, ни о каких деньгах речь не шла. При встрече карту он отдал мне 3 тысячи рублей, — пояснил задержанный.
Вскоре этот «товарищ» перепродал карты другому человеку из Иркутска, а чуть позже уже мошенники стали выводить похищенные деньги через счета жителя Черемхово. Оперативникам удалось задержать дроппера. Совершенные действия содержат признаки состава преступления, установленного статьей 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
