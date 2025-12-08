В Башкирии на железной дороге погибли два подростка

На железной дороге в Башкирии под колесами поездов погибли двое подростков. Как сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, в 2025-м году зарегистрировано 20 аварий, в которых пострадали люди. Все они произошли по причине невнимательности самих пешеходов. В двух из этих случаев, к сожалению, погибли подростки.
Как правило, трагедии случаются, когда люди пытаются перейти пути прямо перед приближающимся поездом, не рассчитав время. В пресс-службе КЖД сообщили, что, несмотря на эти случаи, общая статистика происшествий за год показывает положительную динамику. Количество травм снизилось на 5%, а число погибших — на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
