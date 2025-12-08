Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье группа людей за 6 лет незаконно вырубила лес на 22 млн рублей

Преступление выявило ФСБ.

Источник: Аргументы и факты

Группа жителей Пермского края на протяжении шести лет вырубала лес общей стоимостью более 22 миллионов рублей, сообщает краевое УФСБ.

Как рассказывает управление, проблемы возникли в 2016 году с жителями Юсьвинского округа. Группа людей объединилась, чтобы незаконно добывать древесину в Пожвинском участковом лесничестве. Все преступления проходили на протяжении шести лет и остановились лишь в 2022 году.

Ущерб от незаконной вырубки, совершённой прикамцами, оценивается в 22 миллиона рублей. Преступление удалось выявить и пресечь сотрудникам Управления ФСБ по Пермскому краю. Собранные материалы были переданы в отдел МВД «Кудымкарский», где было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Кудымкарский городской суд признал всех подсудимых виновными.

«Организатору назначено наказание в виде 4 лет принудительных работ, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства и штрафом в сумме свыше 700 тыс. рублей, участник преступной группы приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Дополнительно, суд постановил взыскать с осуждённых причинённый ущерб в размере 22 млн 49 тыс. рублей», — заключили в ведомстве.