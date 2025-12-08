В Прикамье группа людей за 6 лет незаконно вырубила лес на 22 млн рублей

Группа жителей Пермского края на протяжении шести лет вырубала лес общей стоимостью более 22 миллионов рублей, сообщает краевое УФСБ.
Как рассказывает управление, проблемы возникли в 2016 году с жителями Юсьвинского округа. Группа людей объединилась, чтобы незаконно добывать древесину в Пожвинском участковом лесничестве. Все преступления проходили на протяжении шести лет и остановились лишь в 2022 году.
Ущерб от незаконной вырубки, совершённой прикамцами, оценивается в 22 миллиона рублей. Преступление удалось выявить и пресечь сотрудникам Управления ФСБ по Пермскому краю. Собранные материалы были переданы в отдел МВД «Кудымкарский», где было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
Кудымкарский городской суд признал всех подсудимых виновными.
«Организатору назначено наказание в виде 4 лет принудительных работ, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства и штрафом в сумме свыше 700 тыс. рублей, участник преступной группы приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Дополнительно, суд постановил взыскать с осуждённых причинённый ущерб в размере 22 млн 49 тыс. рублей», — заключили в ведомстве.