В Прикамье группа людей за 6 лет незаконно вырубила лес на 22 млн рублей

Как рассказывает управление, проблемы возникли в 2016 году с жителями Юсьвинского округа. Группа людей объединилась, чтобы незаконно добывать древесину в Пожвинском участковом лесничестве. Все преступления проходили на протяжении шести лет и остановились лишь в 2022 году.