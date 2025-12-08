В омской многоэтажке горел самовольно обустроенный погреб

В воскресенье, 7 декабря, на улице Лесной проезд в девятиэтажном доме произошел пожар в самовольно вырытом погребе. Тот находится под балконом квартиры на первом этаже.
Об инциденте сообщила пресс-службе областного ГУ МЧС. Сигнал о возгорании в этот день поступил пожарным в 13:43. К моменту прибытия их подразделения из окон квартиры с погребом шел густой дым, лестничная клетка была сильно задымлена. До прибытия спасателей двое жильцов успели покинуть квартиры сами.
В результате пожара в погребе пострадало имущество на площади около четырех квадратных метров. Также копотью покрылись стены балкона и квартиры. На тушении поработали 12 сотрудников МЧС России и три единицы спецтехники. Локализовать открытое горение удалось в 13:57.
Сейчас специалисты МЧС занимаются выяснением обстоятельств и точной причины, вызвавшей пожар.
Ранее мы писали, что за сутки в регионе произошло 11 пожаров. Тем самым в их число вошел и этот.