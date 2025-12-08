Шведская стенка упала на ребенка на игровой площадке в Сызрани

За содержание оборудования отвечало муниципальное казенное предприятие. Оно нарушило закон, не обеспечив безопасность. Помимо иска о компенсации морального вреда, в адрес руководителя службы было внесено представление об устранении нарушений. После решения суда элементы площадки привели в нормативное состояние. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение решения о выплате.