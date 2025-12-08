Шведская стенка упала на ребенка на игровой площадке в Сызрани

В Сызрани суд взыскал компенсацию в размере 150 тысяч рублей в пользу 9-летнего ребенка, получившего травму на игровой площадке. Причиной происшествия стало ненадлежащее состояние оборудования, сообщает прокуратура Самарской области.
«Металлическая шведская стенка на детской площадке не была закреплена. Во время игры она упала и ударила ребенка, ему потребовалась медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе.
За содержание оборудования отвечало муниципальное казенное предприятие. Оно нарушило закон, не обеспечив безопасность. Помимо иска о компенсации морального вреда, в адрес руководителя службы было внесено представление об устранении нарушений. После решения суда элементы площадки привели в нормативное состояние. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение решения о выплате.