Под Воронежем спор отцов и детей дошел до кирпича, досталось папиной машине

27-летний житель Воробьевского района предстал перед судом за то, что разбил кирпичом лобовое стекло «Лады Калины» своего отца. Сделал он это из личной неприязни к родителю. Суд назначил молодому человеку 100 часов обязательных работ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 8 декабря.
В июне парень взял кусок красного кирпича и с досады трижды ударил им по лобовому стеклу машины. В итоге не только лобовое, но и стекло передней левой двери пришли в негодность. Ущерб составил 6 610 рублей, и для отца он был признан значительным.
На суде молодой человек свою вину полностью признал. Он раскаялся и добровольно все возместил отцу.
Учитывая эти обстоятельства, мировой судья в Калачеевском районе признал его виновным по статье об умышленном повреждении имущества и назначил наказание в виде сотни часов обязательных работ.