В Севастополе школьник за 300 ₽ рассылал ложные сообщение о минировании

14-летний подросток дважды заставил эвакуировать учебное заведение.

Источник: Аргументы и факты

В Севастополе школьник за 300 ₽ рассылал ложные сообщение о минировании, сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Угрозы в адрес одной из городских школ поступили 25 ноября и 1 декабря. Оба раза на место выезжали следственно-оперативные группы. После проверки информация не подтвердилась.

Как установлено, подросток администрировал чат в мессенджере, где неизвестные предложили ему 300 рублей за рассылку ложных сообщений о минировании. Школьник согласился и дважды написал администрации учебного заведения о якобы имеющейся угрозе.

У подростка изъяли мобильный телефон, с которого он отправлял сообщения, и банковскую карту для получения оплаты. По предварительным данным, он может быть причастен к нескольким аналогичным инцидентам в городе.

«В настоящее время оперативники продолжают мероприятия, направленные на документирование и установление других эпизодов, а также лиц, причастных к противоправной деятельности. В действиях несовершеннолетнего могут быть усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”», — написали в пресс-службе ведомства.