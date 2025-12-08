В ДНР вынесли приговор пытавшим и убившим добровольца из США военным

Она также говорила, что при себе у мужа были паспорт с донецкой пропиской, пистолет Макарова с разрешением, банковские карты и портмоне с военным билетом. У станции она разговорила мужчину, который утверждал, что слышал, как кого-то «скручивали» и характерные выражения, похожие на те, что часто употреблял Бентли. Уже 15 апреля Людмила Бентли заявила, что ее супруг был «жестко задержан» и «незаконно удерживался» военнослужащими — танкистами 5-й бригады.