Цветочный павильон загорелся на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, возгорание произошло в доме № 82 на проспекте Гагарина на площади 15 кв. метров. На место происшествии оперативно прибыли пожарные. К счастью, никто не пострадал. На пожаре сгорело имущество и внутренняя отделка.
Дознавателям МЧС предстоит выяснить причину возгорания.
Напомним, ранее стало известно, что пожар произошел в пострадавшем от взрыва доме на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде.