В Кыштыме мужчина до смерти избил рабочего из-за долга

В Кыштыме арестовали 28-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
По версии следствия, вечером 21 ноября текущего года обвиняемый по просьбе знакомого пришёл в общежитие на улице Юлии Ичевой к ранее незнакомому 41-летнему мужчине, чтобы потребовать возврата денег за невыполненные работы.
Между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанёс потерпевшему два удара в живот и скрылся с места происшествия. Мужчина скончался на месте от полученной тупой травмы живота.
Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки благодаря совместной работе следственного комитета и полиции, фигурант задержан. В настоящее время по делу назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, а также следственные действия для полного сбора доказательств.