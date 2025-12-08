Ричмонд
В Кыштыме мужчина до смерти избил рабочего из-за долга

Он хотел вернуть деньги за невыполненные работы.

Источник: СУ СКР по Челябинской области

В Кыштыме арестовали 28-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, вечером 21 ноября текущего года обвиняемый по просьбе знакомого пришёл в общежитие на улице Юлии Ичевой к ранее незнакомому 41-летнему мужчине, чтобы потребовать возврата денег за невыполненные работы.

Между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанёс потерпевшему два удара в живот и скрылся с места происшествия. Мужчина скончался на месте от полученной тупой травмы живота.

Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки благодаря совместной работе следственного комитета и полиции, фигурант задержан. В настоящее время по делу назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, а также следственные действия для полного сбора доказательств.