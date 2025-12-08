Суд оштрафовал мужчину, захватившего эфир радиостанции в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей мужчину, захватившего эфир радиостанции «Шок» в Петербурге, по делу о дискредитации ВС РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Нурлана Акинжанова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 (дискредитация ВС РФ) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 30 000 рублей», — говорится в сообщении.
Пресс-служба судов города сообщала ранее, что Акинжанов 30 ноября в 20.45 в прямом эфире радиостанции «Шок» осуществлял публичные высказывания, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.
Радиостанция «Шок» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» отмечала, что мужчина ворвался в студию во время прямого эфира, занял место у микрофона и сказал, что это захват радиостанции.