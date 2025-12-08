В Сочи произошло ДТП с автобусом и фурой

7 декабря около 23:30 в Лазаревском районе города Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и фуры. По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса марки «МАЗ» врезался в припаркованный справа по ходу движения грузовой автомобиль с прицепом.