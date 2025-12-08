Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи произошло ДТП с автобусом и фурой

Рейсовый автобус наехал на припаркованную фуру в Сочи.

Источник: t.me/mvd_23

7 декабря около 23:30 в Лазаревском районе города Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и фуры. По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса марки «МАЗ» врезался в припаркованный справа по ходу движения грузовой автомобиль с прицепом.

К счастью, в результате аварии никто из людей не пострадал.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее сообщалось, что в Сочи приезжий оборудовал в квартире плантацию конопли.