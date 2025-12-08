Из-за личного конфликта калининградец сжёг чужой Mercedes

С заявлением в полицию обратилась 30-летняя женщина — супруге владельца иномарки пришлось наблюдать последствия ночного пожара, который полностью уничтожил автомобиль. Ущерб оценён в 800 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее судимый калининградец. На допросе мужчина сообщил, что пошёл на преступление из-за давнего конфликта с владельцем автомобиля. По данным следствия, он облил машину горючим веществом и поджёг. Огонь охватил моторный отсек, после чего автомобиль выгорел полностью.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.