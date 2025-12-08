Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за личного конфликта калининградец сжёг чужой Mercedes

В Ленинградском районе Калининграда возбуждено уголовное дело по факту поджога автомобиля Mercedes, принадлежавшего местному жителю.

Источник: Kaliningradnews

С заявлением в полицию обратилась 30-летняя женщина — супруге владельца иномарки пришлось наблюдать последствия ночного пожара, который полностью уничтожил автомобиль. Ущерб оценён в 800 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее судимый калининградец. На допросе мужчина сообщил, что пошёл на преступление из-за давнего конфликта с владельцем автомобиля. По данным следствия, он облил машину горючим веществом и поджёг. Огонь охватил моторный отсек, после чего автомобиль выгорел полностью.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.