Из-за личного конфликта калининградец сжёг чужой Mercedes

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее судимый калининградец. На допросе мужчина сообщил, что пошёл на преступление из-за давнего конфликта с владельцем автомобиля. По данным следствия, он облил машину горючим веществом и поджёг. Огонь охватил моторный отсек, после чего автомобиль выгорел полностью.