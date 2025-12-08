В Боханском районе водитель внедорожника погиб из-за столкновения с КамАЗом

Водитель автомобиля «КамАЗ» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной «УАЗ Хантер». 50-летний владелец внедорожника погиб на место от полученных травм до приезда скорой помощи. По факту смертельной аварии правоохранители проводят проверку.