Минчанин выстрелил из пистолета в двух парней, смотревших спорттрансляцию

Мужчина подошел и спросил, что они тут делают. Парни ответили, что смотрят онлайн-трансляцию соревнований в телефоне и показали ему экран гаджета. Однако минчанин им не поверил, достал из кармана куртки пистолет и направил их в сторону парней. Затем он два раза выстрелил в землю. Однако парни не растерялись, повалили фигуранта на землю и стали удерживать. У проходившей мимо пары они попросили вызвать милицию.