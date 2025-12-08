Минчанин выстрелил из пистолета в двух парней, смотревших спорттрансляцию. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Заводского района. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
Летом 2025 года друг 35-летнего жителя Минска подарил ему пневматический пистолет, который внешне был схож с пистолетом Макарова, а также банку пуль. Мужчина хранил оружие у себя в шкафу по месту жительства.
Однажды вечером минчанин выпил с соседом пива, решил прогуляться, взяв в собой пистолет. Когда мужчина проходил мимо одного из домов, расположенного на улице Краснослободской, он заметил двух незнакомых парней. Фигуранту показалось, что они ищут закладку с запрещенным веществом.
Мужчина подошел и спросил, что они тут делают. Парни ответили, что смотрят онлайн-трансляцию соревнований в телефоне и показали ему экран гаджета. Однако минчанин им не поверил, достал из кармана куртки пистолет и направил их в сторону парней. Затем он два раза выстрелил в землю. Однако парни не растерялись, повалили фигуранта на землю и стали удерживать. У проходившей мимо пары они попросили вызвать милицию.
Сотрудники милиции задержали мужчину и доставили его в Заводское РУВД для дальнейшего разбирательства. В отношении него было заведено уголовное дело. Заместитель прокурора Заводского района Виктория Кунцевич уточнила, что минчанин работает автослесарем в частной компании, является многодетным отцом.
Заместитель прокурора сообщила, что мужчине было предъявлено обвинение по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса — особо злостное хулиганство. По указанной статье предусматривается до 10 лет лишения свободы. Вину минчанин полностью признал, раскаялся в содеянном.