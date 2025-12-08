В Таганроге ветер повредил электросети на 15 подстанциях

По информации госпожи Камбуловой, со вчерашнего дня все коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности, оперативно реагируя на происшествия и устраняя последствия неблагоприятных погодных условий.
В настоящее время специалисты ведут аварийно-восстановительные работы на поврежденных участках электросетей. Также из-за порывов ветра зафиксированы несколько случаев падения деревьев и крупных веток. Все адреса отмечены, работы ведутся.
«Прошу всех соблюдать особую осторожность и избегать нахождения рядом с поврежденными деревьями и линиями электропередач», — обратилась к жителям глава Таганрога.