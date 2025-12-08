Тройная авария с участием автобуса произошла в Ростовской области

По данным ведомства, ДТП случилось утром 8 декабря на участке автодороги село Самбек — поселок Матвеев-Курган. Предварительно, водитель «Лада Гранта» при повороте налево на Т-образном перекрестке не уступил дорогу и встречному автомобилю «БМВ 3181». После столкновения отечественную легковушку отбросило на попутный автобус «Ютонг».