Тройная авария с участием автобуса произошла в Ростовской области

Водитель и пассажир «Лада Гранта» пострадали в тройном ДТП на донской трассе.

Источник: Комсомольская правда

Тройная авария с участием автобуса произошла в Неклиновском районе Ростовской области. Детали сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП случилось утром 8 декабря на участке автодороги село Самбек — поселок Матвеев-Курган. Предварительно, водитель «Лада Гранта» при повороте налево на Т-образном перекрестке не уступил дорогу и встречному автомобилю «БМВ 3181». После столкновения отечественную легковушку отбросило на попутный автобус «Ютонг».

В итоге пострадали сам 32-летний водитель «Лады» и его 30-летний пассажир. Обстоятельства и причины случившегося еще уточняются.

Водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

